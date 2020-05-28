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İngiltere'de Kovid-19 bilançosu: 24 saatte 377 ölü

Son dakika haberi... 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 377 artarak 37 bin 887'ye yükseldi.

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İNGİLTERE'DE KOVİD-19 BİLANÇOSU: 24 SAATTE 377 ÖLÜ

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