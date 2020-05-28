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Kuzey Kore'de corona virüs tedbirleri! Karantinadan kaçmaya çalışan çift idam edildi

, mayıs ayı başında genç bir çifti (Covid-19) karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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KUZEY KORE'DE CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ!

Uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia'da (RFA) yer alan habere göre, ülkedeki kaynaklar, yetkililerinin bu ayın başlarında bir erkek ve eşini ulusal karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini bildirdi.

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