ABD ordusu Trump'ın "Oradan çıkacağız" demesine rağmen Suriye'ye yerleşiyor! 400 asker sevk edildi
ABD Başkanı Trump'ın bir süre sonra Suriye'deki petrol sahalarından çekileceklerini söylemesine karşın ABD ordusu son 3 ayda büyük bir yığınak yaptı. ABD güçleri, yüzlerce tırdan oluşan konvoylarla üs ve askeri noktalarına malzeme taşıdı. YPG/PKK'ya destek veren ABD, bu süre içerisinde Irak'tan en az 400 askerini Suriye'ye gönderdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bir süre sonra Suriye'deki petrol sahalarından çekileceklerini açıklamasına rağmen, ABD ordusu terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarındaki üs ve askeri noktalarını güçlendirmeye devam ediyor.
ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da dün düzenlediği basın toplantısında, "(Suriye'de) Biz petrolü koruduk. Ancak bir noktada petrole ilişkin sıkıntıları da düzelteceğiz ve oradan çıkacağız" demesinin ardından, gözler ABD'nin sahadaki varlığına çevrildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, Trump'ın açıklamalarının tersine, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahaları başta olmak üzere varlığını artırıyor.
ABD ordusu, Irak üzerinden Suriye'deki üs ve askeri noktalarına, son 3 ay içerisinde her hafta 2 kez, 50-100 tırdan oluşan konvoylarla askeri ve lojistik malzemeleri taşıdı.
Bölgeye ulaşan konvoylarda güdümlü tanksavar füzeleri, tanklar, zırhlı araçlar, mühimmat ve lojistik malzemelerle yüklü yüzlerce tır yer aldı.
400 ASKER SEVK EDİLDİ
ABD ordusu, bu sürede ayrıca Irak üzerinden en az 400 askerini Suriye'ye sevk etti.
Aynı süre içerisinde Haseke ilindeki Tel Beyder ve Deyrizor ilindeki Ömer sahasındaki üslerini genişleten ABD güçleri, bu üsleri kamera ve güvenlik sistemleriyle donattı.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, ABD ordusu Suriye'nin kuzey hattından çekilerek Haseke, Rakka ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarına yoğunlaşmıştı.
YPG/PKK'ya destek veren ABD güçleri 11 üs ve askeri noktada toplanmış durumda.
Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ordusu varlık gösterdiği bölgelerde devriyelerini artırmıştı.
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