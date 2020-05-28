Arap ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları Mısır'da 816'ya, Yemen'de 53'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 255'e, Libya'da 4'e yükselirken Fas'ta vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, ölü sayısının 816'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 910 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 19 bin 666'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 205 olduğu ifade edildi.

YEMEN'DE VAKA SAYISI 256 OLDU

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 53'e ulaştığı duyuruldu.

Ülkede, 7 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 256'ya yükseldiği kaydedildi.

BAE'DE VAKA SAYISI 32 BİNE GELDİ

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 255'e ulaştığı ifade edildi.

Ülke genelinde vaka sayısının 31 bin 969'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 16 bin 371 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

LİBYA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 4'e yükseldi.

Açıklamada, 20 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 99'a çıktığı belirtildi.

FAS'TA 4 BİN 978 KİŞİ İYİLEŞTİ

Fas Sağlık Bakanlığı, 24 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 7 bin 601 yükseldiğini duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 978 olduğu kaydedildi.