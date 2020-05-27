27 Mayıs 2020, Çarşamba
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ABD Başkanı Trump Afganistan'daki ABD askerlerini çekmeyi planlıyor

ABD Başkanı Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri için çalışmalarına başladı. Trump'ın seçime kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekmeyi planladığı iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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TRUMP AFGANİSTAN'DAKİ ASKERLERİNİ ÇEKMEYİ PLANLIYOR

ABD Başkanı Donald 'ın, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekmeyi planladığı ve Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu konuda planlama yaptığı iddia edildi.

New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, askeri yetkililerin gelecek günlerde Trump'a çekilme konusunda brifing vereceği ileri sürüldü.

Haberde, Trump'ın kasımdan önce çekilmenin tamamlanmasını istediği ancak Pentagon'un ise Trump'a daha yavaş ve planlı şekilde çekilmenin faydalı olacağını önereceği kaydedildi.

HOFFMAN DETAY VERMEDİ

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD'nin Taliban'la yaptığı anlaşmaya göre temmuza kadar Afganistan'daki asker sayısının 8 bin 600'e çekilmesi planının devam ettiğini vurguladı.

Hoffman, yeni bir planlama olup olmadığı konusunda veya Pentagon'un Trump'a vereceği brifingde nasıl bir öneride bulanacağına dair herhangi bir detay vermeyeceğini ifade etti.

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