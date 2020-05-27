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Trump: Sosyal medya için ya güçlü düzenlemeler getireceğiz ya da sosyal medya platformlarını kapatacağız

 tarafından ilk kez bir ülke liderinin mesajlarına 'teyit' uyarısı konulmasıyla çılgına dönen  Başkanı , sosyal medyayı kapatma tehdidi savurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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TRUMP'TAN DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ TEHDİT!

Başkanı , attığı bazı tweetlere 'teyit' uyarısı konulması sonrası sosyal medyayı kapatma tehdidinde bulundu.

"TAMAMEN KAPATACAĞIZ"

'da yaptığı açıklamada Trump, "Muhafazakar kesimler, platformlarının kendi seslerini susturmaya çalıştığına inanıyor. Sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceğiz ya da tamamen kapatacağız." dedi.

SEÇİMLERE MÜDAHALE SUÇLAMASI!

Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere 'bilgiyi doğrula' etiketi ekleyen Twitter'ı, 'ifade özgürlüğünü kısıtlamak' ve '2020 seçimlerine müdahale etmekle' suçlamıştı.

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