Trump: Sosyal medya için ya güçlü düzenlemeler getireceğiz ya da sosyal medya platformlarını kapatacağız
Twitter tarafından ilk kez bir ülke liderinin mesajlarına 'teyit' uyarısı konulmasıyla çılgına dönen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyayı kapatma tehdidi savurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, attığı bazı tweetlere 'teyit' uyarısı konulması sonrası sosyal medyayı kapatma tehdidinde bulundu.
"TAMAMEN KAPATACAĞIZ"
Twitter'da yaptığı açıklamada Trump, "Muhafazakar kesimler, sosyal medya platformlarının kendi seslerini susturmaya çalıştığına inanıyor. Sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceğiz ya da tamamen kapatacağız." dedi.
SEÇİMLERE MÜDAHALE SUÇLAMASI!
Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere 'bilgiyi doğrula' etiketi ekleyen Twitter'ı, 'ifade özgürlüğünü kısıtlamak' ve '2020 seçimlerine müdahale etmekle' suçlamıştı.
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