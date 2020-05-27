Son dakika: İspanya 24 saatte koronavirüsten sadece 1 kişi öldü
Son dakika haberleri.. İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişi öldü. İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 3 Mart'ta açıklanırken, daha sonra salgın hızlı bir şekilde yayılmış ve 2 Nisan'da günde 950 ölü sayısı ile zirveye ulaşmıştı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında son 24 saatte 1 kişinin öldüğünü açıkladı.
Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Kovid-19 ile ilgili sayıları son 5 gündür, geçmiş verileri revize ederek ve yeni belirlediği kriterlere göre veren Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının son 24 saatte 1 artışla toplamda 27 bin 118'e çıktığını bildirdi.
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 3 Mart'ta açıklanırken, daha sonra salgın hızlı bir şekilde yayılmış ve 2 Nisan'da günde 950 ölü sayısı ile zirveye ulaşmıştı.
Kovid-19'a karşı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı İspanya'da son bir haftada 39 kişinin salgından öldüğü kaydedildi.
Diğer yandan İspanya'da son 24 saatte PCR testlerine göre yeni vaka sayısının 231 olduğu, şimdiye kadar tespit edilen toplam vaka sayısının da 236 bin 769'a çıktığ�� belirtildi.
Ülkede, başkent Madrid (88 yeni vaka) ve Katalonya (54 yeni vaka), virüsün en fazla görüldüğü özerk bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.
Öte yandan sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin anısına ilen edilen 10 günlük yas bugün başladı.
Yas dolayısıyla tüm resmi binalarda İspanya bayrakları yarıya indirilirken, İspanya meclisi ve belediyelerde yerel saat ile 12.00'da saygı duruşu yapıldı.
Kral 6. Felipe, "İspanya, bu salgında hayatlarını kaybeden binlerce yurttaşı için ağlıyor. Birçoğumuz da salgından kurtulma mücadelesi veriyor. Tüm bu insanlara ve ailelerine, yasımızı, dayanışmamızı ve sevgimizi vermeliyiz." mesajını verdi.
OHAL'in 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da, 6 yaş üstü herkese en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.
Haziran sonunda tamamlanması öngörülen kademeli normalleşme süreci kapsamında ise hafta başından itibaren ilk aşamada hiçbir yerleşim yeri kalmazken, nüfusun yüzde 53'ü ikinci, geri kalanı da üçüncü aşamada bulunuyor.
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