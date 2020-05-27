Libya ordusu BAE'nin zırhlı aracını imha etti
Darbeci Hafter'e destek veren BAE'ye Libya'da darbe üstüne darbe indiriliyor. Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir zırhlı aracı imha ederken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ait bazı askeri araçları da ele geçirdi.
Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir zırhlı aracı imha ederken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ait bazı askeri araçları da ele geçirdi.
Libya Ordusunun yürüttüğü "Öfke Volkanı Operasyonu"nun basın ofisi, Twitter hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, 301. Piyade Taburu'nun Trablus'un güneyindeki El-Hallatat ekseninde BAE'ye ait bir zırhlı aracı imha ettiğini duyurdu.
Yayınlanan videoda imha edilen zırhlı aracın yandığı görünüyor.
Öte yandan, Libya el-Ahrar televizyon kanalı da orduya bağlı askerlerin, Hafter'e ait 2 tank ve mühimmat ele geçirdiğini gösteren görüntüleri yayınladı.
Görüntüde konuşan bir Libya ordusu mensubu, "Darbecilerin (Hafter) evlatları yurt dışında okul okurken, (darbeciler) bu tankları Fakir Libya halkının evlatlarına karşı kullanıyor." dedi.
Ordu birliklerinin bugün Trablus'un güneyindeki Kazirma mevkisinde düzenlediği operasyonda da Hafter güçlerine ait 3 askeri araç imha edilmişti.
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