27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Libya Başbakanı Serrac'tan kritik görüşme

, Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü. Görüşmede Said, Tunus'un, Libya'da uluslararası meşruiyete ve çözümün Libyalılar arasında olması gerektiği ilkesine bağlılığını yineledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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LİBYA BAŞBAKANI SERRAC'TAN KRİTİK GÖRÜŞME

, Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ile Serrac'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Libya'da sahadaki son durum ve yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Said, Tunus'un, Libya'da uluslararası meşruiyete ve çözümün Libyalılar arasında olması gerektiği ilkesine bağlılığını yineledi.

Libya ordusu, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nde kontrolü sağlamasının ardından batı bölgeleri ile Trablus'un güneyindeki bölgeleri milislerden arındırmaya devam ediyor.

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