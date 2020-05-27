ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki askerlerin çekileceği iddiası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suriye'deki ABD askerleri hakkında da konuşan Trump, Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ın kendisine "sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 26 Kasım'daki Şükran Günü'ne kadar Afganistan'daki askerlerin tamamının çekileceği iddialarına ilişkin, "Oraya polislik yapmak için gitmedik ama 19 yıldır oradayız. Artık yeter. Askerlerimizi evlerine geri getirmeye ilişkin olumlu görüşmeler yapıyoruz" dedi ancak net bir tarih vermekten kaçındı.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD basınında, Çin'den gelen öğrenci ve akademisyenlere yönelik vize kısıtlaması olacağına ilişkin haberlere dair Trump, "Bu konuda bir şeyler yapıyoruz. Şu an bir şey söylemek için erken ama birkaç gün içinde bu konuda bir açıklama yapacağız." ifadesini kullandı.
"ÇİN KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR ADIM ATACAĞIZ"
Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına ilişkin Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından önüne geleceğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Bu hafta sonundan önce Çin konusunda güçlü bir adım duyacaksınız." diye konuştu.
Trump'a, 26 Kasım'daki "Şükran Günü'ne" kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin tamamının ülkeye getirileceğine ilişkin iddialar da soruldu.
Afganistan'daki askerlerin 8 bine kadar düşürüldüğüne işaret eden Trump, "Taliban ve Afganistan hükümeti ile görüşüyoruz. Biz oraya gideli 19 yıl oldu. Orada asker gibi değil de polis gibi davranıyoruz. Oraya polislik yapmak için gitmedik ama 19 yıldır oradayız. Artık yeter. Askerlerimizi evlerine geri getirmeye ilişkin olumlu görüşmeler yapıyoruz." dedi.
"ASKERLERİN MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA..."
Öte yandan Trump askerlerin tamamen geri dönüşünün ne zamana kadar tamamlanacağına dair kesin bir tarih vermekten kaçınırken, "Askerlerin, mümkün olan en kısa zamanda geri dönmelerini istiyorum." diye konuştu.
Başka ülkelerdeki ABD askerlerinin çekilmesi konusunda da görüşmeler yaptığını belirten Trump, Suriye'den asker çekme kararını da şu sözlerle savundu:
"Suriye'de, Türkiye sınırından askerlerimizi çektiğimizde de herkes bunun 'korkunç' olduğunu söyledi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi. (Türkiye ve Suriye) Bu sınırı 2 bin yıldır siyasileştiriyorlar. Biz Türkiye ve Suriye sınırını koruyorduk. Şimdi askerlerimizi evde istiyoruz. 1 yıl önce bu kararı verdiğimde eleştirildim, şimdi onlar kendi sınırlarını koruyor. Biz petrolü koruduk. Ancak bir noktada petrole ilişkin sıkıntıları da düzelteceğiz ve oradan çıkacağız."
RUSYA SORUŞTURMASINI DARBE GİRİŞİMİ OLARAK NİTELEDİ
Trump, Rusya soruşturmasını da bir kez daha "tezgah" olarak nitelendirerek "Rusya soruşturması, bir avuç kötü polis ve diğerleri tarafından yapılan bir darbe girişimiydi." yorumunda bulundu.
Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan, camiler de dahil ibadethanelerin açılması gerektiğini savunan Trump, bu çağrısına uymayan valilerin yetkilerinin üzerine kendi yetkisini kullanacağını belirtti.
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