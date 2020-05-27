27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'dan flaş Libya kararı: Milletvekilleri reddetti

Son dakika: Rusya'dan flaş Libya kararı: Milletvekilleri reddetti

Son dakika haberi... Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Dzhabarov, Interfax haber ajansına, milletvekillerinin senatoda alınan karar doğrultusunda Rusya'nın 'ya asker göndermesini reddettiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
ABONE OL
RUSYA'DAN FLAŞ LİBYA KARARI

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, dün yaptığı açıklamada 'nın 'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söylemiş, "Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullanmıştı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiği ve Moskova'nın Libya kıyılarında hava sahasını kapatabileceği belirtilmişti.

Son dakika: ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Libya' hamlesi! O görüntüler yayınladı SON DAKİKA: ABD'DEN RUSYA'YI KIZDIRACAK 'LİBYA' HAMLESİ! O GÖRÜNTÜLER YAYINLADI

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA