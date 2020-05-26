Bill Gates'ten koronavirüs aşısı için dev destek

ABD biyoteknoloji firması Novavax yaptığı açıklamada, insanlar üzerinde yeni bir corona virüs aşısını test etmeye başladıklarını, Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından kurulan bir organizasyondan büyük bir yatırım alarak aşının birinci aşama klinik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

FİRMA TARİHİ AÇIKLADI

Firma virüs aşısının birinci aşamasında, insanlar üzerinde deneyeceklerini aktardı.

Novavax, NVX-CoV2373 adını verdikleri aşının Avustralya'da 130 sağlıklı yetişkin üzerinde test edileceğini belirtti. İlk insan testlerinin olumlu sonuç vermesi halinde, aşının ikinci aşamasına geçileceği vurgulandı.

Novavax firması, ikinci aşamada dünyanın değişik yerlerinden farklı yaş gruplarında deneyleri gerçekleştirecek. Firma, ilk aşamadaki insan deneylerinin sonuçlarını Temmuz ayında elde etmeyi planlıyor.