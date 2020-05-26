26 Mayıs 2020, Salı
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Yemen'de bombalı saldırı: 5 ölü

'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Müdürü ve 4 koruması hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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YEMEN'DE BOMBALI SALDIRI: 5 ÖLÜ

Yerel basında yer alan haberlere göre, yola döşenen , Hadramevt'e bağlı Müdürü Salih Ali Cabir'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda, Cabir ve 4 koruması yaşamını yitirdi.

Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kayzan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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