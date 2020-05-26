Yemen'de bombalı saldırı: 5 ölü
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Şibam İlçesi Emniyet Müdürü ve 4 koruması hayatını kaybetti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, yola döşenen patlayıcı, Hadramevt'e bağlı Şibam İlçesi Emniyet Müdürü Salih Ali Cabir'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda, Cabir ve 4 koruması yaşamını yitirdi.
Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kayzan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı doğruladı.
Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Kabus sürüyor! Can kaybı 348 bine yaklaştı
- Avrasya ülkelerinde korkutan bilanço!
- Türkiye'nin hamlesiyle Libya'da dengeler değişti!
- Rusya'da askeri helikopter düştü 4 asker öldü
- Avrupa bir ilk: Korona hastasına...
- Koronavirüs Trump'a da diz çöktürdü
- DSÖ uyardı: İlerleyen aylarda...
- İngiltere'de ortalık karıştı! İstifa geldi
- "Corona virüs buz dağının yalnızca görünen yüzü"
- ABD'de kabus bitmiyor!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?
- Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
- İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
- BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...
- Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?
- Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu
- Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...
- 26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?
- Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?