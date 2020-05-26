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Rusya'da askeri helikopter kazasında 4 kişi öldü

'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde " tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Geçen hafta da "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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RUSYA'DA ASKERİ HELİKOPTER FACİASI!

yapılan açıklamada, " tipi" askeri helikopterin Çukotka bölgesindeki Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ

Rus TASS haber ajansına konuşan bölge yetkilisi, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kazada yaşamını yitirdiği ve helikopterin inişin ardından alev aldığını aktardı. Kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.

GEÇEN HAFTA DA KAZA OLMUŞTU

Geçen hafta, başkent bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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