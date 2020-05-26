Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 637'ye yükseldi
Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 190 artarak 6 bin 637'ye çıktı. Sağlık Bakanı Christine Elliott, Anneler Günü'nün kutlandığı hafta eyalet genelindeki vaka sayısında ciddi artış kaydedildiğini açıkladı.
ederal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 48 saatte 190 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu artışla Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 637'ye ulaştı.
Vaka sayısı da 2 bin 90 artarak 85 bin 711 oldu.
- ANNELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ VAKA SAYISINI ARTIRDI
Kanada'da salgının en yoğun olduğu iki eyaletten biri olan Ontario'nun Sağlık Bakanı Christine Elliott, Anneler Günü'nün kutlandığı hafta eyalet genelindeki vaka sayısında ciddi artış kaydedildiğini açıkladı.
- "VİRÜSÜ BULAŞTIRACAĞINDAN ENDİŞE DUYULACAK UNSURLAR ARASINDA SİVRİSİNEKLER YOK"
Öte yandan Alberta Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. Deena Hinshaw, Kovid-19'un sivrineklerden bulaşıp bulaşmayacağına dair açıklamada bulundu.
Dr. Hinshaw, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar, Kovid-19'un sivrisinekler tarafından insanlara bulaştığını gösteren hiçbir bilgi veya kanıt yok. Bu virüs, enfekte bir kişinin tükürük, burun akıntısı, öksürük, hapşırık veya konuştuğu zaman ağızdan çıkan damlacıklar yoluyla yayılan bir solunum virüsüdür." ifadelerini kullandı.
Virüsler üzerine yaptığı araştırmaları ile bilinen Manitoba Üniversitesi bilim adamlarından Dr. Jason Kindrachuk da bir haber kanalında yaptığı açıklamada, Kovid-19'u bulaştıracağından endişe duyulacak unsurların arasında sivrisineklerin bulunmadığını söyledi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Kızıldeniz'deki petrol tankeri için dünyaya çağrı!
- Suudi Arabistan'ın 3 aşamalı normalleşme planı!
- Rusya'da askeri helikopter faciası!
- Wagner askerleri Libya'dan çekiliyor
- İngiltere'nin gevşeme adımları açıklandı
- İngiltere'de son 24 saatte 121 kişi öldü
- Fransa'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
- DSÖ'den Kovid-19'un seyrini değiştirecek karar! Askıya aldılar
- İsrail Filistin'de bir genci vurdu
- İtalya vaka sayısını açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?
- Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?
- Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?
- THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı
- WhatsApp'tan kızdıracak hata! WhatsApp sohbetlerini yedekleyenler dikkat! Güvenli ortam...
- Son dakika: Plajlar ne zaman açılacak? 2020 Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?
- Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?
- Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?