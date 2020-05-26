Rusya ABD'nin Libya iddialarını yalanladı
ABD, Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiğini iddia etti, Kremlin'den cevap geldi. ABD'nin geçmişten beri devam ettiği yanlış bilgilendirme propagandasına devam ettiğini belirten Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, "Bir başka Amerikan korku hikayesi" dedi.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." dedi.
O İDDİALARI REDDETTİ
Krasov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM), Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.
Rusya'nın Libya'daki şiddetin durmasını desteklediğini ve tüm tarafları müzakere etmeye çağırdığını dile getiren Krasov, "Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullandı.
AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiği ve Moskova'nın Libya kıyılarında hava sahasını kapatabileceği belirtilmişti.
RUSYA'DAN HAFTER YANLISI SALİH'İN PLANINA DESTEK
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Libya'nın doğusundaki Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Her iki tarafın da Libya'daki krizi güç yoluyla çözme girişiminin fayda sağlamayacağını ve tüm siyasi güçlerin katılımıyla acilen ülkede yapıcı bir diyalog başlatma ihtiyacı olduğunu vurguladığı aktarılan açıklamada, Lavrov'un 23 Nisan'da Akile Salih'in açıkladığı siyasi çözüm önerisini desteklediği kaydedildi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de can kaybı 37 bini geçti!
- Fransa sınırları zorluyor!
- ABD'de dikkat çeken düşüş!
- Libya ordusu 15 Hafter milisini ele geçirdi
- Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı
- Metrodaki ürküten korona detayı!
- Putin'den flaş koronavirüs açıklaması
- Hollanda'da ölü sayısı 6 bin sınırında yaklaştı
- İngiltere'de son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti
- ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Libya' hamlesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: 3 kapaklı gardırop sürprizi! İşte A101 perşembe indirimleri...
- HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?
- SON DAKİKA! Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları
- Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...
- Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman kalkıyor?
- Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?
- Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
- İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
- BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...