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Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş koronavirüs açıklaması: Salgında zirve...

Son dakika haberine göre; Devlet Başkanı , ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının zirve noktasını geçtiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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PUTİN'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Putin, Savunma Bakanı Sergey Shoygu ile video konferans yöntemiyle bir görüşme yaptı.

Ülkedeki genel durumun, bölgelerin büyük çoğunluğunda ve Rus ordusunda durumun stabil olduğunu belirten Putin, "Uzmanların görüşüne göre, Rusya'da salgın zirve noktasını geçti." dedi.

PUTIN TARİH VERDİ: 24 HAZİRAN...

Salgın önlemleri nedeniyle ertelenen 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit törenlerinin başkent ve Rusya genelinde yapılması talimatı veren Putin, "Askeri geçit törenlerini 24 Haziran'da yapacağız. 1945'te aynı gün Kızıl Meydan'da zafer nedeniyle efsanevi askeri geçit töreni düzenlenmişti." ifadelerini kullandı.

Geçit töreni ve hazırlıklar esnasında katılımcıların sağlığı için en sıkı şekilde güvenlik tedbirlerinin alınması talimatını veren Putin, salgın durumunun müsaade etmesi halinde 2. Dünya Savaşı'na katılanların anıldığı "Ölümsüz Alay" yürüyüşünün ise 26 Temmuz Rusya Deniz Kuvvetleri Günü gerçekleştirecek askeri törenlerin ardından yapılmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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