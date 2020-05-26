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Son dakika: İngiltere'de herkes bu olayı konuşuyor! Boris Johnson hükümetinde istifa krizi |Video

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Giriş: 26.05.2020 13:03
Son dakika haberi; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings, karantina kurallarını ihlal etmesi sonrası ülke karıştı. Başbakan Boris Johnson, danışmanına sahip çıktı. Dominic Cummings'in görevden alınmamasına tepki gösteren Devlet Bakanı Douglas Ross istifa ettiğini duyurdu. İngiltere'deki son durumu A Haber muhabiri Londra'dan canlı yayında aktardı.

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