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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 350 bini geçti

Son dakika: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 350 bini geçti

Son dakika haberleri... salgını nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 350 bini geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 350 BİNİ GEÇTİ

salgını nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 350 bini geçti.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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