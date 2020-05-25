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Son dakika: KKTC'de son 24 saatte 18 yangın

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () son 24 saatte 18 farklı noktada çıktı. Yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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KKTC'DE SON 24 SAATTE 18 YANGIN

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, yangınlar sonucu, sıcak ve rüzgarın da etkisiyle yüzlerce dönüm arazi, binlerce saman balyası, biçilmemiş arpa ve çeşitli eşyalar yandı.

Yangınlara sönmemiş sigara izmariti, elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla oluşan kıvılcımların yere düşmesi, kırık cam parçalarının mercek görevi görmesi ve kasıtlı veya yeterli önlem alınmaksızın izinsiz ateş yakılması gibi etkenler sebep oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana Gazimağusa, ve ilçelerinin yanı sıra birçok farklı köyde çıktı.

18 yangın sonucu meydana gelen zararla ilgili tespit çalışmaları ve yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

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