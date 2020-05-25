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Son dakika: Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 653 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi...'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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KORKUNÇ RAKAM! YİNE YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Ülkedeki vaka sayısı 363 bin 211'e çıktı ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkelerinden 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 653 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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