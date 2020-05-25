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İngiltere'de herkesin beklediği tarih açıklandı

Corona virüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'de hayat, yavaş yavaş normale dönüyor. , ülkedeki ilkokulların 1 Haziran'da açılacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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İNGİLTERE'DE HERKESİN BEKLEDİĞİ TARİH AÇIKLANDI

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'de kademeli olarak, normalleşme adımları atılmaya başladı. Korona virüs salgını ile ilgili gelişmeler hakkında yapılan günlük basın toplantısında konuşan , ülkedeki okulların açılıp açılmaması gerektiği tartışmalarına açıklık getirdi. Johnson, yaptığı açıklamada ülkede ki ilkokulların 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak yeniden açılacağını duyurdu. Başbakan Johnson, "Çocukların eğitimi, refahları, uzun vadeli gelecekleri sosyal adalet için çok önemlidir. Diğer birçok ülkede uygulanan yaklaşım doğrultusunda, çocuklarımızı yönetilebilir ve olabildiğince güvenli bir şekilde sınıflara geri almaya başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Başbakan, öncelikle ilkokul 1.sınıf ve 6. sınıfta okuyan öğrencilerin eğitime geri döneceğini ifade etti. Johnson, ayrıca ortaokul 10. ve 12. sınıf öğrencileri için eğitime dönüş tarihinin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı.

ÇOCUKLARIN VİRÜSÜ BAŞKALARINA BULAŞTIRMA İHTİMALİ DÜŞÜK
Hükümetin Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu, çocukların korona virüse yakalamasının daha düşük olduğunu belirtirken, çocukların virüsü başkalarına bulaştırmasının ise daha düşük olduğunu iddia etti.

İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 259 bin 559'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 793'e ulaştı. İngiltere, dünyada korona virüs salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

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