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İsrail Filistin'de bir genci vurdu

ordusu, Filistin halkına ateş açmaya devam ediyor. Askerler, Doğu Kudüs'te bir genci 'bıçaklı saldırıda bulundu' iddiasıyla vurdu. Vurulan Filistinli genç ağır yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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İSRAİL FİLİSTİN'DE BİR GENCİ VURDU

polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli genç ağır yaralandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Cebel el-Mubekkir beldesinin yakınlarında polislere bıçakla saldırdığı iddia edilen bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.

VURULAN GENÇ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralandığı kaydedilen Filistinli gencin, Doğu Kudüs sakinlerinden ve otuzlu yaşlarda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, olayda İsrail polislerinin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, bugün, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çobanı gerçek mermiyle vurarak yaraladığını duyurmuştu.

ise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 Filistinliye askerler tarafından ateş açıldığını açıklamıştı.

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