25 Mayıs 2020, Pazartesi
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 121 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 121 artışla 36 bin 914'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 121 KİŞİ ÖLDÜ
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