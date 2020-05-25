Son dakika: Fransa'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Son dakika haberleri... Fransa'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 432'ye çıktı. İyileşen kişi sayısı 609 artarak 65 bin 199'a yükseldi.
Fransa'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 432'ye çıktı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 358 artışla 219 bin 437'ye ulaştı.
İYİLEŞENLERİN SAYISI AÇIKLANDI
Kovid-19 nedeniyle 1609'u yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 798 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 47 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı 609 artarak 65 bin 199'a yükseldi.
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 65 kişi yaşamını yitirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 432'ye çıktı.
Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerinin sayısına ilişkin bugün yapılması planlanan güncellemenin yarın gerçekleştirileceği kaydedildi.
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