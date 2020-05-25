25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Koronavirüs tedavisi gören Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu oldu

Son dakika haberi... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını belirterek, "Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım." dedi. , 12 Mayıs'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV TABURCU OLDU

Virüse yakalanan Peskov'un eşi Tatyana Navka da geçen hafta taburcu edilmişti. Daha önce Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

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