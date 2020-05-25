Koronavirüs tedavisi gören Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu oldu

Virüse yakalanan Peskov'un eşi Tatyana Navka da geçen hafta taburcu edilmişti. Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.