Koronavirüs tedavisi gören Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu oldu
Son dakika haberi... Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını belirterek, "Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım." dedi. Kremlin Sözcüsü Peskov, 12 Mayıs'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.
Virüse yakalanan Peskov'un eşi Tatyana Navka da geçen hafta taburcu edilmişti. Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.
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