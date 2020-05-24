Son dakika: Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na saldırı
Son dakika haberine göre; Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı bombaladı.
Açıklamada, düzenlenen saldırının "Hafter milislerinin ramazan ayına, Ramazan Bayramı'na, geleneklerine ve yaptığı geçersiz ateşkes çağrılarına saygısının olmadığını" ortaya koyduğu belirtildi.
Açıklamada, can kaybı veya hasara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.
Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı. Ordu birlikleri, bugün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.
Ordu birlikleri, dün başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı. Hafter milislerinin başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.
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