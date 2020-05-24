24 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un şaşırtmaya devam ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un şaşırtmaya devam ediyor

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası uzun süre öldüğü iddia edilen lideri Kim Jong-un, kameraların karşına çıkarak iddiaların gerçek olmadığını göstermişti. Uzun bir süre sonra yeniden ortaya çıkan Jong'un askeri bir toplantıya katıldığını bildirildi. Kim Jong'un, toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer gücünü artırmak istediği aktarılırken, toplantının bir kısmında ayağa kalkarak bir tahtadan kurmaylarına bazı bilgiler aktardığı da görüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz ay ABD'nin önemli medya kuruluşlarından CNN, Lideri Kim Jong-un'un öldüğünü öne sürmüştü. Kuzey Kore medyasından uzun süre yalanlama gelmemesi üzerine iddialar dünya genelinde yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştı. Kim'in ortalarda görünmemesi sonrası durumunun ağır olduğu ve tedavi altında olduğu da öne sürülenler arasında yer aldı. Kuzey Kore Lideri, olayın ardından yalnızca bir kez görüntülenirken, karelerin eski mi, yeni mi olduğu da tartışılıyordu. Kim o günden sonra bir kez daha görüntülendi.

YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
Kuzey Kore lider Kim Jong-un, 1 Mayıs'tan beri ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Kuzey Kore medyası KCNA, Kim Jong-un'n askeri bir toplantıya katıldığını bildirdi.

YENİDEN NÜKLEER DENEME PEŞİNDE
Kim Jong-un'un, toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer gücünü artırmak istediği aktarılırken, toplantının bir kısmında ayağa kalkarak bir tahtadan kurmaylarına bazı bilgiler aktardığı da görüldü.

NE İÇTİĞİ TARTIŞILIYOR
Ülkenin nükleer savaş stratejisinin belirlendiği toplantıda konuşan Kim Jong-un'un geniş bir masada oturduğu ve önünde de beyaz bardak olduğu görülüyor. Sosyal medyada, Kim Jong-un'un küçük bir çaydanlığa benzeyen bardaktan ne içtiğine dair birçok iddia ortaya atıldı. Bazı kullanıcıları Kim'in su içtiğini yazarken, bazı kullanıcılar ise çay içtiğini öne sürdü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un şaşırtmaya devam ediyor! Yemeği soğuk gelince... KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR! YEMEĞİ SOĞUK GELİNCE...

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