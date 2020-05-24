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Putin Rusya'daki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti

Devlet Başkanı , ülkesindeki Müslümanların ’nı kutladı. Putin, kutsal Ramazan ayının sonunda gelen bayramın ahlaki arınma ve kendini geliştirme deneyimi konusunda özel bir anlamının bulunduğuna dikkati çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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PUTİN MÜSLÜMANLARIN RAMAZAN BAYRAMI’NI TEBRİK ETTİ

Kremlin'in internet sitesinde 'in mesajı yayımlandı.

Putin, kutsal Ramazan ayının sonunda gelen bayramın ahlaki arınma ve kendini geliştirme deneyimi konusunda özel bir anlamının bulunduğuna dikkati çekti.

"PAHA BİÇİLMEZ BİR KATKI SAĞLIYOR"

Yüzyıllar boyunca Ramazan Bayramı'nın sadece duayla değil, aynı zamanda yardım ve bakıma ihtiyacı olanlara dikkatin tezahürüyle kutlandığının altını çizen Putin, "Rusya'nın Müslüman cemaati ülke hayatına aktif olarak katılıyor, toplumlar arası etnik barışı ve sivil uyumu sürdürmeye, aile kurumunu güçlendirmeye ve gençleri eğitmeye paha biçilmez bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Putin, tehlikeli bir hastalığın yayılması koşullarında Müslüman din adamlarının insani yardım konusundaki misyonunun da büyük talep gördüğünü belirterek, insanların yaşamını ve sağlığını korumaya hizmet ettiklerini kaydetti.

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