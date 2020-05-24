Putin Rusya'daki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Putin, kutsal Ramazan ayının sonunda gelen bayramın ahlaki arınma ve kendini geliştirme deneyimi konusunda özel bir anlamının bulunduğuna dikkati çekti.
Kremlin'in internet sitesinde Vladimir Putin'in Ramazan Bayramı mesajı yayımlandı.
Putin, kutsal Ramazan ayının sonunda gelen bayramın ahlaki arınma ve kendini geliştirme deneyimi konusunda özel bir anlamının bulunduğuna dikkati çekti.
"PAHA BİÇİLMEZ BİR KATKI SAĞLIYOR"
Yüzyıllar boyunca Ramazan Bayramı'nın sadece duayla değil, aynı zamanda yardım ve bakıma ihtiyacı olanlara dikkatin tezahürüyle kutlandığının altını çizen Putin, "Rusya'nın Müslüman cemaati ülke hayatına aktif olarak katılıyor, toplumlar arası etnik barışı ve sivil uyumu sürdürmeye, aile kurumunu güçlendirmeye ve gençleri eğitmeye paha biçilmez bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Putin, tehlikeli bir hastalığın yayılması koşullarında Müslüman din adamlarının insani yardım konusundaki misyonunun da büyük talep gördüğünü belirterek, insanların yaşamını ve sağlığını korumaya hizmet ettiklerini kaydetti.
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