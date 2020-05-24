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Son dakika: Salgının yeni merkez üssü oldu! Brezilya'da ölü sayısı 22 bini aştı

Son dakika haberi... 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi. Öte yandan ülkedeki vaka sayısı da 16 bin 508 artışla 347 bin 398'e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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SALGININ YENİ MERKEZ ÜSSÜ OLDU!

Güney Amerika ülkelerinden 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 965 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi.

İKİNCİ ÜLKE OLDU

Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 508 artışla 347 bin 398'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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