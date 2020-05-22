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Gazze'de Kovid-19 nedeniyle iki ay aradan sonra cuma namazı kılındı

Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan camilerde gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasının ardından bugün cuma namazı kılınmaya başlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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GAZZE'DE İKİ AY ARADAN SONRA CUMA NAMAZI KILINDI

Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan camilerde gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasının ardından bugün cuma namazı kılınmaya başlandı.

Gazze Şeridi'ndeki farklı camilerde binlerce kişi, maske takma, sosyal mesafeyi koruma ve tokalaşmama gibi önlemlere dikkat ederek cuma namazını eda etti.

Gazze Belediyesi bölgedeki bazı camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürütürken, ekipleri de camilerde sosyal mesafenin korunmasına yönelik işaretleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Gazze'deki camiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı.

Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin , son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 49'a yükseldiğini açıklamıştı.

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