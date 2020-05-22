Son dakika: ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 100.000'e yaklaştı
Son dakika haberi; ABD'de corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1373 artarak 96 bin 389'a yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın corona virüse karşı iyi bir savaş verememesi "Amerikan rüyası çatırdıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Trump, son yaptığı açıklamada ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1373 artarak 96 bin 389'a çıktı. ABD'yi 326 bin 448 vakayla Rusya, 312 bin 74 vakayla Brezilya ve 280 bin 117 vakayla İspanya izliyor.
"AMERİKAN RÜYASI ÇATIRDIYOR"
ABD Başkanı Trump'ın corona virüse karşı iyi bir savaş verememesi "Amerikan rüyası çatırdıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.
Şimdiye kadar 366 bin 357 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 885 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 153 binden fazla vakayla New Jersey ve 102 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.
ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 13 milyon 486 bine, iyileşen hasta sayısı da 383 bine yaklaştı.
TRUMP, KOVİD-19'UN İKİNCİ DALGASI OLURSA EKONOMİYİ DURDURMAYACAKLARINI AÇIKLADI
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.
Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"İkinci bir Kovid-19 salgını olmasından endişeli misiniz?" şeklindeki bir soruyu Donald Trump, "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız." diye yanıtladı.
Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.
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