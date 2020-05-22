İngiltere’den flaş corona virüs kararı! Sertifika verilecek
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs ile ilgili ülkede yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Hancock, testlerle koronavirüse karşı pozitif antikorlara sahip oldukları teyit edilmiş kişilere verilecek sertifika sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı Hancock, 10 milyon kişiye antikor testi yapılması için gerekli sözleşmelerin imzalandığını ve bu testler sonucunda pozitif antikorları olan kişilere verilecek sertifika sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Sağlık Bakanlığı ayrıca ülkede koronavirüs testi, takibi ve belirtileri takip edecek uygulama üzerinde çalıştıklarını da daha önce ifade etmişti.
Sertifika sisteminin, öncelik olarak bağışıklığı olan kişilerin iş başı yapmasını hedefliyor. Bakan Hancock "Pozitif antikor testinin etkisini bilmek ve pozitif antikorlara sahip kişilere güvenli bir şekilde yapabilecekleri konusunda güvence sağlamak için sertifikasyon sistemi geliştiriyoruz" dedi. Bakan, ayrıca koronavirüse karşı pozitif antikorlara sahip kişilerin bağışıklıkları olup olmadıklarınız henüz bilmedikleri ifade etti.
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