Donald Trump'tan Çin'e çok sert sözler: Aptalca konuşuyor
Dünya corona virüsle mücadelede yeni bir döneme girdi. Birçok ülkede salgına karşı alınan tedbirler yavaş yavaş gevşetiliyor. ABD ve Çin arsında bu süreçte karşılıklı sert atışmalar devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in ABD hakkındaki açıklamalarına,"Sözcü (Cao) Çin adına aptalca konuşuyor ve ülkesinin tüm dünyaya yaydığı acı ve kıyımın yönünü değiştirmek istiyor." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao'un ABD hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Sözcü (Cao) Çin adına aptalca konuşuyor ve ülkesinin tüm dünyaya yaydığı acı ve kıyımın yönünü değiştirmek istiyor. Çin'in ABD ve Avrupa üzerinden yaptığı dezenformasyon ve propaganda saldırısı, bir rezillik." görüşünü paylaştı.
"ÇİN BÜYÜK BİR DEZENFORMASYON KAMPANYASI YÜRÜYOR"
Çin'in, Kovid-19 salgının ilk başta durdurabileceğini ancak bunu yapmadığını savunan Trump, "Çin, büyük bir dezenformasyon kampanyası yürüyor. Çünkü uykucu Joe Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanacağı ve ben başa gelene kadarki onlarca yıldır yaptıkları gibi ABD'yi dolandırmaya devam edecekleri konusunda umutsuzlar." ifadelerini kullandı.
ÇİN DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI
Cao, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yönelik açıklamalarıyla "kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, Çin'in koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele çabalarını karalamaya ve ABD'nin salgınla mücadeledeki yetersizliğini örtmeye çalıştığını" savunmuştu.
"ABD BİRİLERİNİ SUÇLAMAYI BIRAKMALI"
Sözcü Cao, "Amerikalı bazı siyasilere, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçınmayı bırakmaya, uluslararası toplum ile iş birliğini güçlendirmeye ve salgını birlikte yenmeyi tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Trump, Çin üzerinden DSÖ'ye savaş açmıştı.
ABD Başkanı Trump, pazartesi günü DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a gönderdiği bir mektupta, esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıklamıştı. Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını duyurmuştu.
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