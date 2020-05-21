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Gök bilimciler bir bebek gezegenin doğuşunu görüntüledi

Gök bilimciler, Şili'de yer alan (ESO) Çok (VLT) vasıtasıyla güneş sistemine göre daha genç sistemde yer alan yıldızın yörüngesindeki bebek bir gezegeninin oluşumunu görüntüledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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BEBEK GEZEGENİN DOĞUŞU GÖRÜNTÜLENDİ

Gök bilimciler, Şili'de yer alan (ESO) Çok (VLT) vasıtasıyla Dünya'dan 520 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldız olan Aurigae'nin etrafında bebek gezegenin oluşumunu görüntüledi.

VLT ile elde edilen görüntülerde AB Aurigae'nin etrafında dönen, yoğun bir toz ve gaz diskinin içinde spiral bir yapı tespit edildi. Bilim adamları spirallerin, bebek gezegenlerin doğuşunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

'daki Bordeaux Astrofizik Laboratuvarından ve araştırmanın yazarlarından Anne Dutrey, spiral görüntünün, gezegen oluşumunun teorik modellerinden beklenen bir sonuç olduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

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