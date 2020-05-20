20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran'dan ABD'ye "Venezeula" uyarısı! Maduro yardım istemişti...

Son dakika: İran'dan ABD'ye "Venezeula" uyarısı! Maduro yardım istemişti...

Son dakika haberi... ile arasındaki gerilim sürüyor. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD'nin 'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait tankerlerine müdahale etmesi halinde Tahran'ın Washington'a yanıtının "kesin ve kararlı olacağı" uyarısında bulundu. Venezuela Devlet Başkanı 'nun, ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için geçen ay İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL
MADURO YARDIM İSTEMİŞTİ! ABD'YE KARŞI İTTİFAK
Savunma Bakanı Emir Hatemi, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'dan sıkıntısının yaşandığı 'ya gönderilen tankerlerine 'nin müdahale edeceği tehditlerine yanıt verdi.

Petrol tankerlerine uluslararası sularda müdahale edilmesinin uluslararası hukukun ve küresel güvenliğin ihlali olacağını ifade eden Hatemi, "Elbette bu konudaki siyasetimiz açıktır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz. Amerikalıların ve diğerlerinin de bildiği gibi olası müdahaleye tepki göstermekte asla tereddüt etmeyiz." diye konuştu.

Hatemi, "Müdahale halinde kesin ve kararlı yanıt alacaklar." ifadesini kullandı.

Hafter’in destekçisi BAE yenilgiye doymuyor! Silahlandırmak için servet harcadı ancak... HAFTER’İN DESTEKÇİSİ BAE YENİLGİYE DOYMUYOR! SİLAHLANDIRMAK İÇİN SERVET HARCADI ANCAK...

ABD, YAPTIRIM UYGULADIĞI VENEZUELA İLE İRAN ARASINDAKİ TİCARETİ ENGELLEME ÇABASINDA

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı 'nun, ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için geçen ay İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'ın Venezuela'nın petrol sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanları uçaklarla bu ülkeye sevk ettiğini bunun karşılığında Venezuela'dan altın aldığını söylemişti.

Reuters haber ajansı, 13 Mayıs'ta tanker izleme verilerine dayandırdığı haberinde, İran'a ait bir petrol tankerinin ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'ndan Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu. Bunun ardından ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını belirtmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık bir ihlalidir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li yetkililer, İran'ın Venezuela'ya akaryakıt sevkiyatına nasıl yanıt vereceklerini net olarak ortaya koymuş değil buna karşın İran medyasında, ABD'nin, İran tarafından Venezuela'ya gönderilen yakıt tankerlerini engellemek için 4 savaş gemisi ve bir devriye uçağını Karayip Denizi'ne gönderdiği iddia edilmişti.

Son dakika: Libya'daki zafer dünya basınında: Türkiye gidişatı değiştirdi SON DAKİKA: LİBYA'DAKİ ZAFER DÜNYA BASININDA: "TÜRKİYE GİDİŞATI DEĞİŞTİRDİ"
Son dakika: Libya'daki zafer dünya basınında: Türkiye gidişatı değiştirdi

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA