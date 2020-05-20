Son dakika: İran'dan ABD'ye "Venezeula" uyarısı! Maduro yardım istemişti...
Son dakika haberi... ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD'nin Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait petrol tankerlerine müdahale etmesi halinde Tahran'ın Washington'a yanıtının "kesin ve kararlı olacağı" uyarısında bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için geçen ay İran'dan yardım istediği bildirilmişti.
Petrol tankerlerine uluslararası sularda müdahale edilmesinin uluslararası hukukun ve küresel güvenliğin ihlali olacağını ifade eden Hatemi, "Elbette bu konudaki siyasetimiz açıktır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz. Amerikalıların ve diğerlerinin de bildiği gibi olası müdahaleye tepki göstermekte asla tereddüt etmeyiz." diye konuştu.
Hatemi, "Müdahale halinde kesin ve kararlı yanıt alacaklar." ifadesini kullandı.
ABD, YAPTIRIM UYGULADIĞI VENEZUELA İLE İRAN ARASINDAKİ TİCARETİ ENGELLEME ÇABASINDA
Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için geçen ay İran'dan yardım istediği bildirilmişti.
ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'ın Venezuela'nın petrol sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanları uçaklarla bu ülkeye sevk ettiğini bunun karşılığında Venezuela'dan altın aldığını söylemişti.
Reuters haber ajansı, 13 Mayıs'ta tanker izleme verilerine dayandırdığı haberinde, İran'a ait bir petrol tankerinin ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'ndan Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu. Bunun ardından ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını belirtmişti.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık bir ihlalidir." ifadelerini kullanmıştı.
ABD'li yetkililer, İran'ın Venezuela'ya akaryakıt sevkiyatına nasıl yanıt vereceklerini net olarak ortaya koymuş değil buna karşın İran medyasında, ABD'nin, İran tarafından Venezuela'ya gönderilen yakıt tankerlerini engellemek için 4 savaş gemisi ve bir devriye uçağını Karayip Denizi'ne gönderdiği iddia edilmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD açıkça tehdit etti! Eğer yaklaşan olursa...
- İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 183'e yükseldi
- Fotoğraf tutkusu sonu oldu!
- Libya ordusu: Rus yapımı hava savunma sistemi...
- Yenilgiye doymuyorlar! Libya'da son durum...
- Bulgaristan’da vaka sayısı 2 bin 292’ye yükseldi
- Brezilya'da korkunç bilanço! Yüzlerce kişi öldü
- Beyzbol topu büyüklüğünde dolu şoku
- Türk SİHA’sı yerle bir etti! İşte vurulma anı
- ABD’de büyük şok! F-35 uçağı düştü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!
- Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge
- Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?
- Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!
- Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?
- Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?
- 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?