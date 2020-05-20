20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika haberi...  Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’de korkutan bir  meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre 'de saat 18.44'de 4.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 10.6 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntı - 'da da hissedildi.

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