Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 18.44'de 4.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 10.6 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntı deprem Marmaris - Muğla'da da hissedildi.