20 Mayıs 2020, Çarşamba
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İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 161 ölüm

Son dakika haberi... 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a yükseldi.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020
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İTALYA'DA SON 24 SAATTE 161 ÖLÜM

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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