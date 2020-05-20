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Suudi Arabistan ve Libya'daki ölülerin sayısı açıklandı

Suudi Arabistan'da nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 339'a yükseldi. Libya'da da vaka sayısı arttı. Merkezden daha önce yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 kişinin salgın sebebiyle hayatını kaybettiği, 35 kişinin de iyileştiği aktarılmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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SUUDİ ARABİSTAN VE LİBYA'DAKİ ÖLÜLERİN SAYISI AÇIKLANDI

Suudi Arabistan'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 339'a yükseldi. Libya'da da vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 10 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkedeki toplam can kaybının 339'a çıktığı belirtildi.

Ülkede bugün 2 bin 691 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 62 bin 545'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 1844 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 33 bin 478 olduğu aktarıldı.

LİBYA'DAKİ SAYI DA AÇIKLANDI

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi ise ülkede 1 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve böylece toplam vaka sayısının 69'a ulaştığını açıkladı.

Merkezden daha önce yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 kişinin salgın sebebiyle hayatını kaybettiği, 35 kişinin de iyileştiği aktarılmıştı.

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