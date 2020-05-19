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Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı onaylandı

Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan 'ın adayı 'yi onayladı. Oylamada, komitenin 8 Cumhuriyetçi senatörü "evet" oyu kullanırken, 7 Demokrat senatör de "hayır" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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TRUMP'IN ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ ADAYI ONAYLANDI

Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan 'ın () adayı 'yi onayladı.

Temsilciler Meclisinde Teksas'ı temsil eden Ratcliffe'nin DNI adaylığı için bugün Senato İstihbarat Komitesinde oylama yapıldı.

Oylamada, komitenin 8 Cumhuriyetçi senatörü "evet" oyu kullanırken, 7 Demokrat senatör de "hayır" dedi.

Gelecek günlerde Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada da onaylanması durumunda Ratcliffe görevine başlayacak.

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