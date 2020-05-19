ABD'de koronadan sonra ikinci kabus! Hızla yayılıyor: RHDV2
Son dakika haberi...Koronavirüsün en çok sarstığı ülkerin başında gelen ABD’de "tavşan hemorajik virüsü 2 (RHDV2)" olarak bilinen yeni bir ölümcül salgının, evcil ve yaban tavşanları arasında hızla yayıldığı bildirildi. RHDV salgınının ilk kez 1984’te Çin’de görüldüğü belirtilerek, bu ülkeye de Avrupa’dan ithal edilen tavşanlardan geçmiş olabileceği düşünülüyor. RHDV2 Kuzey Amerika'da ise ilk kez görülüyor.
ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, mart başında ilk kez ülkenin güney batısındaki New Mexico eyaletinde tespit edilen virüsün Texas, Arizona, Colorado ve California eyaletlerinde yayılmaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, RHDV2'nin Kovid-19'la bir bağının olmadığı, insanlara veya diğer hayvanlara bulaşmadığı, sadece tavşan türlerini etkilediği kaydedildi.
KUZEY AMERİKA'DA İLK DEFA GÖRÜLDÜ
Yetkililer, tavşanlarda ani ölüme sebep olan oldukça bulaşıcı virüsün Kuzey Amerika'da ilk defa görüldüğüne dikkati çekerek, ülkedeki yabani tavşan türünü ve bağlantılı yaban hayatını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.
RHDV salgınının ilk kez 1984'te Çin'de görüldüğü belirtilerek, bu ülkeye de Avrupa'dan ithal edilen tavşanlardan geçmiş olabileceği düşünülüyor.
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