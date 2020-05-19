19 Mayıs 2020, Salı
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ABD'de koronadan sonra ikinci kabus! Hızla yayılıyor: RHDV2

Son dakika haberi...Koronavirüsün en çok sarstığı ülkerin başında gelen ’de "tavşan hemorajik virüsü 2 ()" olarak bilinen yeni bir ölümcül salgının, evcil ve yaban tavşanları arasında hızla yayıldığı bildirildi. salgınının ilk kez 1984’te ’de görüldüğü belirtilerek, bu ülkeye de Avrupa’dan ithal edilen tavşanlardan geçmiş olabileceği düşünülüyor. RHDV2 'da ise ilk kez görülüyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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ABD'DE KORONADAN SONRA İKİNCİ KABUS! HIZLA YAYILIYOR: RHDV2

yapılan açıklamada, mart başında ilk kez ülkenin güney batısındaki eyaletinde tespit edilen virüsün Texas, Arizona, Colorado ve California eyaletlerinde yayılmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, 'nin Kovid-19'la bir bağının olmadığı, insanlara veya diğer hayvanlara bulaşmadığı, sadece tavşan türlerini etkilediği kaydedildi.

KUZEY AMERİKA'DA İLK DEFA GÖRÜLDÜ

Yetkililer, tavşanlarda ani ölüme sebep olan oldukça bulaşıcı virüsün 'da ilk defa görüldüğüne dikkati çekerek, ülkedeki yabani tavşan türünü ve bağlantılı yaban hayatını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

salgınının ilk kez 1984'te 'de görüldüğü belirtilerek, bu ülkeye de Avrupa'dan ithal edilen tavşanlardan geçmiş olabileceği düşünülüyor.

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