New York'ta koronavirüs yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı
Koronavirüsün merkezi olan ABD'de tedbirlere bağlı kalmayanlara cezalar uygulanmaya devam ediyor. New York’ta koronavirüs yasaklarına uymayarak eğitime devam ettiği belirlenen Yahudi okulu kapatıldı.
New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına uymayarak eğitime devam ettiği belirlenen Yahudi okulu kapatıldı.
Komşuların şikayeti üzerine Brooklyn'de bir binaya giden polis ekipleri, maskesiz onlarca öğrenciyi kalabalık sınıflarda ders yaparken buldu.
OKULUN KAPISINA KİLİT VURULDU
Öğrencileri evlerine gönderen güvenlik görevlileri, okulun kapısına da kilit vurdu.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 70 öğrencisi bulunan Hasidik Yahudi okulunun Kovid-19 yasaklarına uymadığı için kapatıldığını duyurdu.
De Blasio, paylaşımında "Bu tip uygulamaların çocuklarımız için ne kadar tehlikeli olduğunu anlatamam." ifadesini kullandı.
New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle mart ortasından bu yana okullarda eğitim verilmiyor.
YAHUDİ TOPLUMUNDA SOSYAL MESAFE KURALLARI GERGİNLİĞİ
Belediye Başkanı ile Brooklyn Yahudi toplumu arasında daha önce de sosyal mesafe kurallarına uyulmayan bir cenaze töreni nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.
New York'un Williamsburg kentinde nisan sonunda Kovid-19'dan ölen bir hahamın cenaze töreni için binlerce Yahudi sokağa dökülünce polis müdahale etmiş, de Blasio da Twitter üzerinden katılımcılara sert tepki göstermişti.
Amerika'nın en büyük Yahudi kuruluşlarından Hakaretle Mücadele Birliğinin (ADL), belediye başkanının tepkisini "aşırı" bulması ve Yahudileri "günah keçisi" ilan ettiğini söylemesi üzerine, de Blasio Yahudi toplumundan özür dilemek zorunda kalmıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı onaylandı
- Koronavirüsten etkilenen 100 ülkeye destek verildi
- İngiltere'de ölenlerin sayısı 34.000'i aştı
- "Vatiyye, Hafter'in başarısızlığını kanıtladı"
- ABD'de koronadan sonra ikinci kabus! Hızla yayılıyor: RHDV2
- Şehit Yüzbaşı Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
- İtalya Başbakanı'ndan "koronavirüs" itirafı
- ABD'den yeni salgın uyarısı
- Rusya, Çin, İran ve Pakistan'dan ortak Afganistan açıklaması
- Japonya'da son 24 saatte 5 kişi öldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
- Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller