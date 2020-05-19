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Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34.000'i aştı

Son dakika haberine göre, 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 34 bin 341'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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İNGİLTERE'DE ÖLENLERİN SAYISI 34.000'İ AŞTI

'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 34 bin 341'e yükseldi.

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