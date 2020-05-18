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İtalya’da normalleşmede 3’üncü aşama

’da yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında düşüş görülmesiyle birlikte yerel yetkililer, bu haftadan başlamak üzere bazı kısıtlamaları kaldırıyor. Bunlar arasında eğlence mekanlarının, restoranların, kuaförlerin ve diğer işletmelerin yeniden açılması yer alıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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İTALYA’DA NORMALLEŞMEDE 3’ÜNCÜ AŞAMA

Kiliseler ve müzelerin de kapılarını açacağı belirtilirken, başkent 'da dünyadaki en uzun koronavirüs karantinasının hafifletilmesinden sonra normal yaşama devam edildi.

Aziz Petrus Bazilikası'nın da dezenfeksiyondan sonra tekrar açılacağı ve halk ayinleri için de ateş ölçüm kontrollerinin yapılacağı ifade edildi.

Ayrıca, Roma'da çok sayıda restoran ve eğlence mekanlarının normal faaliyete döneceği belirtildi.

İtalya'da normalleşmede 3’üncü aşama! Roma'da son durum ne? A Haber görüntüledi | Video İTALYA'DA NORMALLEŞMEDE 3’ÜNCÜ AŞAMA! ROMA'DA SON DURUM NE? A HABER GÖRÜNTÜLEDİ | VİDEO

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