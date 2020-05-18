18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Fransa'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 131 artarak 28 bin 239'a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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FRANSA'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI

'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 131 artarak 28 bin 239'a yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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