Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini geçti. Dünyada salgından en çok etkilenen 11'inci ülke olan Hindistan'da virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 155’e yükseldi.
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan'da vaka sayısı 100 bin 340'a ulaştı.
Dünyada salgından en çok etkilenen 11'inci ülke olan Hindistan'da virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 155'e yükseldi.
NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'da salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 33 bin 53'e yükselirken, bu eyaleti 11 bin 379 vaka ile Gucerat, 11 bin 224 vaka ile Tamil Nadu izledi.
Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 54 oldu.
Öte yandan, Cammu Keşmir bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı 1183'e yükselirken, salgın dolayısıyla 13 kişi yaşamını yitirdi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AY SONUNA KADAR UZATILMIŞTI
Hindistan'da yeni tip koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı dün bir kez daha uzatılmış ancak eyaletlere, kısıtlamalara tabi olan bazı ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili daha fazla karar hakkı verileceği belirtilmişti.
İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma yasağının 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtilmiş ve bugünden itibaren yürürlüğe girecek yeni karara göre, hava yolu ve metro seferlerinin yapılmayacağı, eyaletler arası tren seferlerinin ise bazı kısıtlamalarla süreceği ifade edilmişti.
Sokağa çıkma yasağı süresince okullar, oteller, restoranlar, dini, siyasi ve kültürel faaliyetlerle ilgili toplanma alanları kapalı olacak.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de koronavirüs vaka sayıları açıklandı
- Rusya’da tüyler ürperten görüntü
- Fransa'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
- İş başvurusunda robotlu mülakat devri
- Son dakika haberi: İnsanlar üzerinde denenmişti! İşte koronavirüs aşısının sonuçları
- Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
- ABD'de 24 saatlik bilanço açıklandı!
- İspanya'da son 24 saatte 59 ölü
- Rapçiye özenen genç kız hayatının şokunu yaşadı!
- Okullar açıldı! Korona öğrencilere sıçradı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
- Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor
- Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
- Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?
- Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste