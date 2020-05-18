Brezilya'da koronavirüs darbesi! Sao Paulo’da sağlık sistemi çökmek üzere
Brezilya’nın en büyük kenti Sao Paulo’da korona virüs salgını nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığı ve sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu belirtildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgına yönelik aldığı tavır nedeniyle tepki almıştı. Bolsonaro, ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle salgına karşı alınan önlemlere karşı çıkıyor.
Brezilya'nın 12 milyonluk nüfusuyla en büyük kenti olan Sao Paulo'nun Belediye Başkanı Bruno Covas, korona virüs salgını nedeniyle kentteki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu söyledi. Kentteki kamu hastanelerin yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını ifade eden Covas, hastanelerin 2 hafta içinde tamamen dolabileceğini belirtti. Covas, hastanelerdeki doluluğu önlemek amacıyla sert karantina tedbirleri alınması konusunda yetkililer ile görüştüğünü belirtti.
SAO PAULO'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE
Bugüne kadar 3 bin ölümün kayıtlara geçtiği Sao Paulo, salgınından en çok etkilenen kentlerden biri oldu.
SAO PAULO'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE
Bugüne kadar 3 bin ölümün kayıtlara geçtiği Sao Paulo, salgınından en çok etkilenen kentlerden biri oldu.
Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 938 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiği ülkedeki toplam vaka sayısının 241 bin 80'e ulaştığı ifade edildi. Son bir günde 485 ölümün yaşandığı ülkede toplam ölü sayısı 16 bin 118'e yükseldi.
DEVLET BAŞKANI BOLSONARO'DAN UMURSAMAZ TAVIRLAR
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgına yönelik aldığı tavır nedeniyle tepki almıştı.
Bolsonaro, ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle salgına karşı alınan önlemlere karşı çıkıyor.
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