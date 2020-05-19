İsrail'deki koronavirüs vakalarının yüzde 70'den fazlası ABD kaynaklı çıktı
İsrail'de koronavirüs ile ilgili yapılan bir araştırmada, virüs taşıyanların yüzde 70'nin ABD'den geldiği ortaya çıktı. İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya, vaka sayısı 16 bin 643’e yükseldi.
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yapılan bir araştırmada, virüs taşıyanların yüzde 70'nin ABD'den geldiği ortaya çıktı.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tel Aviv Üniversitesi Moleküler Hücre Biyolojisi ve Biyoteknoloji Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre, İsrail'de Kovid-19 bulaşanların yüzde 70'nin ABD'den geldiği belirtildi.
Moleküler Hücre Biyolojisi ve Biyoteknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Adi Stern yaptığı açıklamada, ABD'den gelen İsrailliler'in ülkede bir salgın zinciri yarattığına dikkati çekerek, 4 bin 700 kişi üzerinde araştırma yaptıklarını kaydetti.
Stern, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerde bir boşluğun meydana geldiği ve ABD'den dönenlerin tedbirlere yeterince uymadığını belirterek, söz konusu İsrailliler'in salgının yayılmasına neden olduğunu vurguladı.
İSRAİL'DE KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 276'YA ÇIKTI
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya, vaka sayısı 16 bin 643'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkedeki can kaybının 276'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 643'e çıktığı bildirildi.
Açıklamada hastalardan 52'sinin sağlık durumunun ağır olduğu, 13 bin 252 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
İsrail yönetimi, cuma günü Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirdiği tedbirleri gevşetirken, açık alanda sınırlı sayıda davetlinin katılabileceği düğünlerin önünü açmıştı.
İsrail'de daha önce de salgın nedeniyle kapatılan okullarda eğitim kademeli olarak başlamış, alışveriş merkezleri ve pazarlar da yeniden açılmıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
- Son dakika haberi: İnsanlar üzerinde denenmişti! İşte koronavirüs aşısının sonuçları
- Okullar açıldı! Korona öğrencilere sıçradı...
- Fransa'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
- İngiltere'de koronavirüs vaka sayıları açıklandı
- Libya Hafter'in harp sistemini vurdu
- Hindistan'da vaka sayısı 100 bini geçti
- İspanya'da son 24 saatte 59 ölü
- Rapçiye özenen genç kız hayatının şokunu yaşadı!
- Rusya’da tüyler ürperten görüntü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
- Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor
- Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
- Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?
- Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste