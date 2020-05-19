İsrail'deki koronavirüs vakalarının yüzde 70'den fazlası ABD kaynaklı çıktı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yapılan bir araştırmada, virüs taşıyanların yüzde 70'nin ABD'den geldiği ortaya çıktı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tel Aviv Üniversitesi Moleküler Hücre Biyolojisi ve Biyoteknoloji Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre, İsrail'de Kovid-19 bulaşanların yüzde 70'nin ABD'den geldiği belirtildi.

Moleküler Hücre Biyolojisi ve Biyoteknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Adi Stern yaptığı açıklamada, ABD'den gelen İsrailliler'in ülkede bir salgın zinciri yarattığına dikkati çekerek, 4 bin 700 kişi üzerinde araştırma yaptıklarını kaydetti.

Stern, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerde bir boşluğun meydana geldiği ve ABD'den dönenlerin tedbirlere yeterince uymadığını belirterek, söz konusu İsrailliler'in salgının yayılmasına neden olduğunu vurguladı.

İSRAİL'DE KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 276'YA ÇIKTI

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya, vaka sayısı 16 bin 643'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkedeki can kaybının 276'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 643'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada hastalardan 52'sinin sağlık durumunun ağır olduğu, 13 bin 252 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

İsrail yönetimi, cuma günü Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirdiği tedbirleri gevşetirken, açık alanda sınırlı sayıda davetlinin katılabileceği düğünlerin önünü açmıştı.

İsrail'de daha önce de salgın nedeniyle kapatılan okullarda eğitim kademeli olarak başlamış, alışveriş merkezleri ve pazarlar da yeniden açılmıştı.