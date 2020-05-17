17 Mayıs 2020, Pazar
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Çinli doktor Nanshan ilk kez açıkladı! Corona virüs dünyaya işte böyle yayılmış!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 5 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bini aştı. Dünya bir virüsle savaşırken koronanın sıfır noktasından gelen son dakika açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. 'SARS kahramanı' olarak da tanınan hükümetinin kıdemli tıbbi danışmanı Dr. Zhong Nanshan, koronavirüsün dünyaya nasıl yayıldığını itiraf etti. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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CORONA VİRÜS DÜNYAYA İŞTE BÖYLE YAYILMIŞ!

hükümetinin kıdemli tıbbi danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıktığı zamanlara ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.

CNN'e konuşan Nanshan, salgının ilkdönemlerinde Wuhan'daki yetkililerin net bilgi vermediğini ifade etti.

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