Çinli doktor Nanshan ilk kez açıkladı! Corona virüs dünyaya işte böyle yayılmış!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip corona virüs şu ana kadar 5 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bini aştı. Dünya bir virüsle savaşırken koronanın sıfır noktasından gelen son dakika açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. 'SARS kahramanı' olarak da tanınan Çin hükümetinin kıdemli tıbbi danışmanı Dr. Zhong Nanshan, koronavirüsün dünyaya nasıl yayıldığını itiraf etti. İşte detaylar...
Çin hükümetinin kıdemli tıbbi danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıktığı zamanlara ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.
CNN'e konuşan Nanshan, salgının ilkdönemlerinde Wuhan'daki yetkililerin net bilgi vermediğini ifade etti.
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