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DSÖ'den flaş Yemen açıklaması: 113 bin vaka var

(), 'de yaklaşık 113 bin kişinin kolera salgınına yakalanmış olma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, DSÖ'nün 138 merkezi ishal ve 58 merkezi susuzluk tedavisi için desteklediği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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DSÖ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 113 BİN VAKA VAR

Ofisi, yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana Yemen'de şüpheli kolera vakalarının sayısının yaklaşık 113 bin olduğunu duyurdu.

Vakalardan 56'sının laboratuvardaki araştırmalarla kesinleşmiş olduğu, 29 kişinin kesin ölüm sebebinin kolera olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

Açıklamada, DSÖ'nün 138 merkezi ishal ve 58 merkezi susuzluk tedavisi için desteklediği bildirildi.

DSÖ, ishal ve susuzluğun koleranın en bariz belirtileri arasında yer aldığına işaret etti.

destekli Husilerin 2014'ten bu yana ülkede yaptığı darbe ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin ayrılıkçı ve bölücü faaliyetleri sebebiyle yaşanan savaş ortamı, sağlık sektöründe problemlere neden oldu.

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